Posta un video senza velo su TikTok, il padre picchia la figlia e la manda in ospedale (Di lunedì 27 febbraio 2023) . L’uomo è stato denunciato picchiata dal padre per aver Postato su TikTok un video in cui appariva senza il velo islamico. È quanto accaduto ad una ragazza di 16 anni di origini egiziane, residente a Brescia. Secondo quanto raccontato dalla stessa ragazza, poco prima di rientrare a casa, la giovane aveva Postato un video sui social, in cui si vedeva in compagnia degli amici senza, però, indossare il velo che la sua cultura le impone. Una volta rientrata a casa è stata aggredita dal padre, che aveva appreso del video dopo la segnalazione di alcuni parenti dall’Egitto. Oltre agli insulti, l’uomo, 44 anni, ha rivolto alla figlia minacce di morte e l’ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) . L’uomo è stato denunciatota dalper averto suunin cui apparivailislamico. È quanto accaduto ad una ragazza di 16 anni di origini egiziane, residente a Brescia. Secondo quanto raccontato dalla stessa ragazza, poco prima di rientrare a casa, la giovane avevato unsui social, in cui si vedeva in compagnia degli amici, però, indossare ilche la sua cultura le impone. Una volta rientrata a casa è stata aggredita dal, che aveva appreso deldopo la segnalazione di alcuni parenti dall’Egitto. Oltre agli insulti, l’uomo, 44 anni, ha rivolto allaminacce di morte e l’ha ...

