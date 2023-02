Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna21430786 : RT @repubblica: Posta un video senza velo su TikTok: 16enne di Brescia picchiata dal padre si salva mandando un messaggio all'amica [a cura… - leggoit : Posta su #tiktok un video senza velo: ragazzina di 16 anni picchiata dal padre, finisce in ospedale - leftsnoopy : RT @repubblica: Posta un video senza velo su TikTok: 16enne di Brescia picchiata dal padre si salva mandando un messaggio all'amica [a cura… - repubblica : Posta un video senza velo su TikTok: 16enne di Brescia picchiata dal padre si salva mandando un messaggio all'amica… - sognandoilmare_ : @tsundereeegirl NO ASPE -

La ragazzina è fuori pericolo Ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea, lei la ferisce a coltellate: orrore a Triestevideo su, picchiata dal papà Secondo quanto ricostruito dal ...Ha pubblicato suun video in cui si vedeva la sua testa scoperta, senza il velo. Un affronto intollerabile per un uomo di origini egiziane: che, per questo, ha picchiato sua figlia di 16 anni fino a mandarla in ...

Posta un video senza velo su TikTok: 16enne di Brescia picchiata dal padre si salva mandando un messaggio all… La Repubblica

Posta su TikTok un video senza velo: ragazzina di 16 anni picchiata dal padre, finisce in ospedale leggo.it

Brescia, posta un video sui social senza il velo: 16enne picchiata ... QuiBrescia.it

Brescia, minorenne posta un video su TikTok senza il velo: il padre la picchia Corriere

Giovane arbitro spiega il regolamento su Tik Tok: l'Aia lo sospende fino al 2024 La Gazzetta dello Sport

Alcuni parenti dell'uomo che vivono in Egitto lo hanno avvisato, e lui ha colpito con schiaffi e pugni la ragazza. Che è stata portata prima in ospedale e poi in una comunità protetta ...Recensione di Un fantasma in casa, nuova commedia paranormale prodotta da Netflix con David Harbour e Anthony Mackie.