Posta su TikTok un video senza velo | 16enne pestata a sangue dal padre

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Brescia – Ha pubblicato suunin cui apparivaila coprirle la testa, ma quando illo ha saputo l’ha picchiata fino a mandarla in ospedale. E’ accaduto domenica sera a Brescia a una ragazzina di 16 anni di origini egiziane. A riportare il fatto, il Giornale di Brescia. Ad avvisare l’uomo sarebbero stati alcuni parenti rimasti a vivere in Egitto, che hanno visto ilsui social. La ragazzina ha chiesto aiuto inviando un messaggino a una amica, che ha subito chiamato i soccorsi. Ilè stato denunciato a piede libero, mentre laè stata trasportata in ospedale e quindi trasferita in una comunità protetta. (fonte Adnkronos)

