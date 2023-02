Porto, gravi accuse al Benfica: “Campionato falsato, il VAR aiuta loro” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri sera il Porto ha ospitato all’ Estadio Dragao il Gil Vicente per una sfida che, sulla carta avrebbe dovuto essere già scritta. Le due compagini infatti sono separate da oltre venti punti in classifica e per il Porto sarebbe stato importante vincere per continuare ad inseguire il Benfica capolista. Il risultato però non è stato quello che tutti si aspettavano perchè il modesto Gil Vicente è riusciuto a conquistare una storica vittoria in trasferta. La partita è stata circondata da polemiche perchè il Porto ha terminato la gara in nove uomini e si è vista annullare un gol a favore. Porto Benfica VAR Tutto ciò ha comprensibilmente fatto infuriare i tifosi e la società, che ha emesso un comunicato infuocato accusando la gestione del VAR e i favoritismi nei confronti del ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ieri sera ilha ospitato all’ Estadio Dragao il Gil Vicente per una sfida che, sulla carta avrebbe dovuto essere già scritta. Le due compagini infatti sono separate da oltre venti punti in classifica e per ilsarebbe stato importante vincere per continuare ad inseguire ilcapolista. Il risultato però non è stato quello che tutti si aspettavano perchè il modesto Gil Vicente è riusciuto a conquistare una storica vittoria in trasferta. La partita è stata circondata da polemiche perchè ilha terminato la gara in nove uomini e si è vista annullare un gol a favore.VAR Tutto ciò ha comprensibilmente fatto infuriare i tifosi e la società, che ha emesso un comunicato infuocato accusando la gestione del VAR e i favoritismi nei confronti del ...

