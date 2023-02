Ponza e l’incanto dell’arcobaleno sul mare

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 febbraio 2023)– Un grande arcobaleno che unisce cielo, terra e. È la scena immortalata da Raffaele Barone sull’isola di. Un trionfo di colori che arriva dopo un weekend di allerta meteo e maltempo che si è abbattuto su tutta la regione, regalando anche spruzzi di neve qua e là (leggi qui). Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di,clicca su questo link