Pomezia | attraversa fuori dalle strisce e viene investito | ragazzo in codice giallo FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Hato la strada non rendendosi conto dell’arrivo dell’auto. E, dal canto suo, l’automobilista non si è resa conto di quel pedone che stava passando in un punto dove non avrebbe dovuto, e non è riuscita a frenare in tempo. È successo nella serata di oggi, 27 febbraio, a, in zona centrale, in via Varrone, intorno alle ore 19:50, nei pressi di piazza San Benedetto, a poca distanzacase ex Gescam, in un tratto piuttosto buio della strada. L’investimento Ad essereun, che hato la stradapedonali. Il giovane è stato urtato da una Rover guidata da una donna di 55 anni, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e ...