Plasmon | progetto Adamo | l’idea apocalittica della denatalità

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’azienda, divisione italiana del gruppo multinazionale Kraft Heinz, nella penombra di YouTube ha pubblicato il film. Il girato fa parte del, unche vuole sostenere la natalità e incentivare le nascite attraverso un sostegno economico e rinnovate politiche del lavoro. Buoni gli intenti, per i 7 minuti del filmviene però raccontata una storia dai tratti apocalittici. Il messaggio è quello dell’inferno demografico, immagine che la ministra Eugenia Roccella del ministeroFamiglia, la Natalità e le Pari opportunità ha più volte evocato nel dibattito sulla. Il ministero di Roccella ha promosso l’iniziativa, ma il messaggio così come le soluzioni dell’azienda appaiono ambigue. Il messaggio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viaggimperfetti : RT @GiovannaDiTroia: #Adamo2050: il corto, che utilizza l'espediente distopico del #mockumentary, ed il progetto di Plasmon e Fondazione pe… - paoloigna1 : RT @GiovannaDiTroia: #Adamo2050: il corto, che utilizza l'espediente distopico del #mockumentary, ed il progetto di Plasmon e Fondazione pe… - iam_xrp : RT @GiovannaDiTroia: #Adamo2050: il corto, che utilizza l'espediente distopico del #mockumentary, ed il progetto di Plasmon e Fondazione pe… - SignoraDelleOr1 : RT @GiovannaDiTroia: #Adamo2050: il corto, che utilizza l'espediente distopico del #mockumentary, ed il progetto di Plasmon e Fondazione pe… - Vale22046 : RT @GiovannaDiTroia: #Adamo2050: il corto, che utilizza l'espediente distopico del #mockumentary, ed il progetto di Plasmon e Fondazione pe… -

... alcune confezioni di fette biscottate, diverse vaschette di yogurt, biscotti, molte ... Ilcontinuerà fino a quando sarà possibile. Il Segretario del Club e Responsabile della ...Ilsi pone peraltro in continuità alle iniziative già portate avanti daa favore della genitorialità in azienda, come l'estensione del congedo di paternità a 60 giorni invece che a ...

Come ribaltare il trend di denatalità in Italia: la proposta di Plasmon Sky Tg24

Nasce Adamo, la piattaforma di Plasmon per combattere la denatalità Food

Plasmon lancia Adamo, il progetto che combatte la denatalità italiana (Video) Il Primato Nazionale

Presentato Progetto Adamo per incentivare la natalità a cura di ... gazzettadimilano.it

Costi troppo alti, niente bambini. Roccella: mobilitazione di tutti / VIDEO Avvenire

La Plasmon, azienda di punta nel settore neonatale, ci racconta come sarà il nostro paese nel 2050: un’Italia senza bambini. Un progetto provocatorio che mette in mostra la tendenza, sempre più preocc ...E sempre da Plasmon arriva una proposta, elaborata in collaborazione con Fondazione per la Natalità, per invertire il trend negativo della natalità. Lo scorso 16 febbraio è stato presentato a Milano ...