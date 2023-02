Pixie Curtis va in ‘pensione’ a 11 anni La mamma dell’imprenditrice | “Deve concentrarsi sulla scuola”

(Di lunedì 27 febbraio 2023), la giovane imprenditrice che già da bambina ha fondato un impero grazie alla vendita online di accessori per capelli, va ora in. Un colosso imprenditoriale, quello di, che nel maggio 2022 ha generato 200mila dollari di entrate. Adesso, però, a soli 11la giovane imprenditrice australiana annuncia di volersi prendere una pausa e tornare a vivere la sua vita da adolescente. Tramite un’intervista su News.com.au la madre di, nonché sua manager, ha annunciato la decisione presa dalla figlia di andare in “semi-pensione” per potersi “focalizzare” su quelle che sono le sue priorità. Ai microfoni ha infatti detto: “ha deciso di appendere le scarpette al chiodo esul suo imminente ingresso al liceo”. ...

La madre die sua manager ha annunciato in un'intervista su News.com.au che la ragazzina andrà in 'semi - pensione' per 'rifocalizzare' le sue priorità: 'ha deciso di appendere le ...Andare in pensione a 11 anni è un lusso che forse nessuno si è mai potuto concedere. E invece è proprio quello che è successo a, una giovanissima influencer australiana. La madre della piccola imprenditrice digitale, 11 anni compiuti, ha annunciato che la figlia smetterà di lavorare per vivere appieno ciò che ...

Pixie Curtis durante la pandemia ha fondato un impero multimilionario vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online. Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate per 200.000 ...