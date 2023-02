Pixie Curtis, l’influencer australiana va in pensione a 11 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pixie Curtis va in pensione a 11 anni. Non è uno scherzo: la ragazzina australiana che in soli tre anni ha fondato un impero adesso si ritira per concentrarsi nello studio. Pixie Curtis, influencer da 123mila follower solo su Instagram, durante la pandemia, ha messo a frutto il tempo da trascorrere obbligatoriamente in casa fondando un impero multimilionario. Come? Vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online. Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia. Ora la giovane imprenditrice di Sydney, a soli undici anni, si può permettere di fare una pausa lavorativa e tornare a fare la bambina, ovvero a studiare. Pixie Curties, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 febbraio 2023)va ina 11. Non è uno scherzo: la ragazzinache in soli treha fondato un impero adesso si ritira per concentrarsi nello studio., influencer da 123mila follower solo su Instagram, durante la pandemia, ha messo a frutto il tempo da trascorrere obbligatoriamente in casa fondando un impero multimilionario. Come? Vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online. Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia. Ora la giovane imprenditrice di Sydney, a soli undici, si può permettere di fare una pausa lavorativa e tornare a fare la bambina, ovvero a studiare.Curties, ...

