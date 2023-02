Più che un selfie, decisamente selfish (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’inutile selfie che ferisce il dolore Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 22 Iei educata, quasi impietrita dal dolore. Loro indifferenti al servizio del totem più adorato degli ultimi anni. Ieri alcune persone hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. La fila per entrare nella Protomoteca in Campidoglio, un omaggio alla bara e poi la richiesta senza pudore. Facciamo un selfie? La signora ha accettato senza protestare, senza lamentarsi, senza eccepire che quella non era la situazione giusta, che non era il luogo ideale, che il dolore si rispetta. Il dolore è il porto franco della celebrità. Anche se uno è famoso e ha il massimo della riconoscenza e dell’affetto per i propri fan, in quel momento no, nel momento del dolore ha diritto di rimanere con se stesso. Essere famosi non significa ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’inutileche ferisce il dolore Il Giornale, di Paolo Giordano, pag. 22 Iei educata, quasi impietrita dal dolore. Loro indifferenti al servizio del totem più adorato degli ultimi anni. Ieri alcune persone hanno chiesto una Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. La fila per entrare nella Protomoteca in Campidoglio, un omaggio alla bara e poi la richiesta senza pudore. Facciamo un? La signora ha accettato senza protestare, senza lamentarsi, senza eccepire che quella non era la situazione giusta, che non era il luogo ideale, che il dolore si rispetta. Il dolore è il porto franco della celebrità. Anche se uno è famoso e ha il massimo della riconoscenza e dell’affetto per i propri fan, in quel momento no, nel momento del dolore ha diritto di rimanere con se stesso. Essere famosi non significa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Più che un viaggio è un pellegrinaggio. QUATTRO soste per ricaricare la batteria e DUE ore in più per raggiungere N… - caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - ladyonorato : Uno degli episodi più agghiaccianti ed emblematici dei crimini compiuti dai nazisti ucraini contro i civili russofo… - OhWhatFun__ : RT @Poesiaitalia: L'arte è forse la forma più alta di poesia che non necessita di parole. - Alessan92076083 : RT @massisacchi: Ho disdetto perché non voglio dar più un euro agli incompetenti odiatori che hanno punito arbitrariamente la Juventus e al… -