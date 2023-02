Pioli: «Dopo il derby pensavo di riprendere l’Inter? Guardiamo solo la prossima» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pioli ha vinto la quarta partita consecutiva, agganciando l’Inter al secondo posto in classifica (vedi articolo). Dopo il 2-0 sull’Atalanta, a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore del Milan parla dell’obiettivo comune. L’AVVERSARIO – Stefano Pioli analizza cosa significa per il Milan aver battuto l’Atalanta, agganciando l’Inter al secondo posto: «L’importante era dare continuità. Era un piccolo grande obiettivo vincere la quarta partita consecutiva, non era mai successo in stagione. Abbiamo lavorato tanto da squadra, ci siamo sacrificati tanto e abbiamo giocato con intensità. Stasera solamente segnali positivi, ma è chiaro che bisogna continuare perché il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per entrare nei primi quattro posti: questo è l’obiettivo. Le sconfitte che abbiamo subito ci ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha vinto la quarta partita consecutiva, agganciandoal secondo posto in classifica (vedi articolo).il 2-0 sull’Atalanta, a Sunday Night Square su DAZN, l’allenatore del Milan parla dell’obiettivo comune. L’AVVERSARIO – Stefanoanalizza cosa significa per il Milan aver battuto l’Atalanta, agganciandoal secondo posto: «L’importante era dare continuità. Era un piccolo grande obiettivo vincere la quarta partita consecutiva, non era mai successo in stagione. Abbiamo lavorato tanto da squadra, ci siamo sacrificati tanto e abbiamo giocato con intensità. Stasera solamente segnali positivi, ma è chiaro che bisogna continuare perché il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per entrare nei primi quattro posti: questo è l’obiettivo. Le sconfitte che abbiamo subito ci ...

