Pioggia e neve a basse quote | temperature in calo

AGI - Ultimi giorni di febbraio in compagnia di un vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Aria fredda affluisce dall'Europa nord-orientale diretta principalmente verso Francia e Penisola Iberica ma interessa in parte anche la nostra Penisola: tra oggi e domani ancora tempo instabile, soprattutto al Centro-Sud dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi con neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Instabile anche su parte del Nord, in particolare Piemonte ed Emilia Romagna con fiocchi fino in collina. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono anche per i primi giorni di marzo condizioni di tempo instabile a causa di un minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno. temperature in calo nei prossimi giorni con valori anche di qualche grado sotto la media.

