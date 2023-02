Pier Silvio fuori dalla Chiesa: la frase più bella su Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Ha fatto compagnia a tutti gli italiani, ha portato storia, storie vita. È stato un grande". Così Pier Silvio Berlusconi all'uscita dalla Chiesa degli Artisti dove si sono svolti i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Commozione e compostezza, silenzio e preghiera. Ma anche un sorriso strappato, in ricordo di un'Italia raccontata dai suoi celebri salotti tv. L'ultimo saluto a Maurizio Costanzo si è consumato tra lunghi applausi, parole in omaggio da parte di tanti personaggi televisivi all'interno della Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo e anche delle centinaia di persone che hanno voluto esserci e ricordarlo con fiori, cartelloni e pensieri: "Grandioso e insostituibile", recita un cartello davanti alla Chiesa. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Ha fatto compagnia a tutti gli italiani, ha portato storia, storie vita. È stato un grande". CosìBerlusconi all'uscitadegli Artisti dove si sono svolti i funerali solenni di Maurizio. Commozione e compostezza, silenzio e preghiera. Ma anche un sorriso strappato, in ricordo di un'Italia raccontata dai suoi celebri salotti tv. L'ultimo saluto a Mauriziosi è consumato tra lunghi applausi, parole in omaggio da parte di tanti personaggi televisivi all'interno delladegli Artisti a piazza del Popolo e anche delle centinaia di persone che hanno voluto esserci e ricordarlo con fiori, cartelloni e pensieri: "Grandioso e insostituibile", recita un cartello davanti alla

