Piantedosi | scontro con Mentana a “Non è l’Arena” Il Viminale accusato di non avere voluto salvare i naufraghi di Cutro video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteorispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di. Quanto al contrasto agli scafisti il ministro ha risposto: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”.oggi pomeriggio sarà in Francia per un bilaterale con l’omologo francese. 280 imorti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno Dall’inizio dell’anno sono almeno 280 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo Centrale, dal 2014 sono state 20.530. Sono i numeri forniti da Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim). Accuse infamanti a Non è: la colpa sarebbe del ...