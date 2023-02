Piantedosi incontro l’omologo francese: “Ok a missioni congiunte in Libia a Tunisia” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è concluso a Parigi, presso l’Hotel de Beauvau, sede del ministero dell’Interno francese, un incontro bilaterale tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il suo omologo Gérald Darmanin, a cui è seguito un punto stampa nella sede dell’ambasciata italiana in Francia. Al centro della discussione l’immigrazione, tema tornato in auge nelle scorse ore per via di quanto accaduto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si è concluso a Parigi, presso l’Hotel de Beauvau, sede del ministero dell’Interno, unbilaterale tra il ministro dell’Interno Matteoe il suo omologo Gérald Darmanin, a cui è seguito un punto stampa nella sede dell’ambasciata italiana in Francia. Al centro della discussione l’immigrazione, tema tornato in auge nelle scorse ore per via di quanto accaduto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - SteveBestOne : RT @ciropellegrino: Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anche ba… - mbbelluco : RT @ciropellegrino: Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anche ba… - atlantidelibri : RT @ciropellegrino: Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anche ba… - giardina_simona : RT @ciropellegrino: Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anche ba… -