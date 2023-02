Petizione dei tifosi del Chelsea, in 24 ore sono 40 mila le firme per l’esonero di Potter (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prende sempre più piede la scelta dei tifosi di ricorrere alle petizioni per incidere sulle scelte dei propri club. Gli ultimi a farlo sono i tifosi del Chelsea che, stufi della gestione di Potter, ne chiedono l’esonero. Forse è la prima volta che si invoca l’esonero di un allenatore attraverso una Petizione. Il Chelsea ha perso anche l’ultimo derby contro il Tottenham di Conte, che tra l’altro non era in panchina per motivi di salute. Al suo posto il suo collaboratore Stellone che ha rifilato due gol alla squadra stellare di Potter. Skipp e Kane hanno segnato il destino di Potter, almeno secondo i tifosi dei Blues che non ne possono più di vedere una squadra che sulla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Prende sempre più piede la scelta deidi ricorrere alle petizioni per incidere sulle scelte dei propri club. Gli ultimi a farlodelche, stufi della gestione di, ne chiedono. Forse è la prima volta che si invocadi un allenatore attraverso una. Ilha perso anche l’ultimo derby contro il Tottenham di Conte, che tra l’altro non era in panchina per motivi di salute. Al suo posto il suo collaboratore Stellone che ha rifilato due gol alla squadra stellare di. Skipp e Kane hanno segnato il destino di, almeno secondo idei Blues che non ne pospiù di vedere una squadra che sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Petizione dei tifosi del Chelsea, in 24 ore sono 40 mila le firme per l’esonero di Potter I tifosi sono stanchi di… - anciennetoile : petizione per far capire al mio ragazzo che solo perché gioco con le sue nipoti e mi fa piacere stare con loro non… - molteni_luisa : RT @Recommon: 1/?? Insieme ad altre 175 organizzazioni internazionali abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto ai negoziatori dell'OCS… - t_Cmdn : RT @Recommon: 1/?? Insieme ad altre 175 organizzazioni internazionali abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto ai negoziatori dell'OCS… - Leryn23212354 : RT @AE_Italia: 2/2 Fermare l'allevamento dei polli sfruttati per la loro carne e condannati alla sofferenza genetica è necessario e possibi… -