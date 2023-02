(Di lunedì 27 febbraio 2023) La Russia pone '' alle proposte cinesi per unain Ucraina e intende analizzarele con cura. L'ha sostenuto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry, secondo quanto riporta l'...

... ma una serie di punti chiave per aprire un negoziato, 'Ogni tentativo per sviluppare piani che aiutino a spostare il conflitto su un percorso pacifico meritano attenzione', ha detto. 'Noi ...... 'attenzione alle forniture di sempre più armi occidentali, sempre più sofisticate, all'... allora Le ribadisce il portavoce del Cremlino Dmitry. Ovvero prendere atto delle quattro ...

Peskov: “Prestiamo grande attenzione alla proposta di pace cinese” Globalist.it

