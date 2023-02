Pescara | cartello di benvenuto per i turisti scritto in inglese | ma è sbagliato

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nei giorni scorsi, nel centro di, è apparso un manifesto pubblicitario di dimensioni 6×3 che ha suscitato l’imbarazzo di molti cittadini per via di un errore di battitura molto facile da individuare. Chiunque abbia mai frequentato almeno una lezione d’in tutta la sua vita si è infatti accorto che invece di “Welcome to L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorie_ra : ???????????????????? 'Non abbiamo grilli per la testa, figuriamoci nelle piadine' - abruzzoweb : “LA FARINA DI GRILLO…MAGNETELE TU!”, SPUNTA CARTELLO ALL’INGRESSO DI UNA PIADINERIA DI PESCARA -

È ciò che si legge in unaffisso sulla vetrina di PiadaPiave, ristorante specializzato in piadine gourmet che si trova nel pieno centro di. Il direttore del locale, Matteo Medri, ci ...ilaffisso in vetrina dal PiadaPiave, ristorante specializzato in piadine gourmet situato nel centro di, in via Piave 102. Scrive in una nota Piadapiave: 'Ilfa seguito ad ...

'Welcome to Pescara' ha acceso l'umorismo! Giornale di Montesilvano

"LA FARINA DI GRILLO...MAGNETELE TU!", SPUNTA CARTELLO ... Abruzzoweb.it

Incidente lungo la circonvallazione, giovane in moto finisce contro i cartelli stradali dopo scontro con un'auto [FOTO] IlPescara

Incidente lungo la circonvallazione, giovane in moto finisce contro i cartelli stradali dopo scontro con un'auto Virgilio

La segnalazione di un lettore: "Pescara-Chieti in autobus con Tua, un’avventura" ChietiToday

Forti disagi con traffico bloccato e lunghi incolonnamenti si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Circonvallazione per Montesilvano, a causa di un incidente stradale ...PESCARA – “La farina di grillo..magnatele tu”. Fa discutere, diventato virale sui social, il cartello affisso in vetrina dal PiadaPiave, ristorante specializzato in piadine gourmet situato nel centro ...