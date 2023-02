Perugia. A fine marzo riapre Città della Domenica, come candidarsi per lavorare nel Parco (Di lunedì 27 febbraio 2023) Festeggia 60 anni uno dei parchi divertimento più longevi in Europa: la Città della Domenica di Perugia. L’Azienda in un comunicato informa che “è alla ricerca di personale da inserire nel proprio staff con contratto part time fino a fine stagione, quindi novembre 2023, con possibilità di rinnovo. Le figure richieste sono quelle di barman e addetti alla ristorazione, all’accoglienza, all’amministrazione, alla manutenzione di aree verdi e alla cura degli animali (non veterinari), oltre a social media manager e content creator e personale per la gestione delle aree giochi e dei laboratori didattici”. Per fare domanda, “per informazioni e l’invio di curriculum si può chiamare lo 075.5054941-2 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@cittadellaDomenica.it”. La riapertura ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Festeggia 60 anni uno dei parchi divertimento più longevi in Europa: ladi. L’Azienda in un comunicato informa che “è alla ricerca di personale da inserire nel proprio staff con contratto part time fino astagione, quindi novembre 2023, con possibilità di rinnovo. Le figure richieste sono quelle di barman e addetti alla ristorazione, all’accoglienza, all’amministrazione, alla manutenzione di aree verdi e alla cura degli animali (non veterinari), oltre a social media manager e content creator e personale per la gestione delle aree giochi e dei laboratori didattici”. Per fare domanda, “per informazioni e l’invio di curriculum si può chiamare lo 075.5054941-2 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@citta.it”. La riapertura ...

