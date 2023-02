Peroni | «Nell’Inter vedo anarchia! Manca una guida | Inzaghi non lo è»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Inter ha perso contro il Bologna 1-0 ripiombando nuovamente nelle critiche., a Sportitalia, mettesul banco degli imputati ANARCHIA ? Giuliocritica i nerazzurri: «Nella prima parte di campionato l’Inter ha iniziato perdendo con le grandi e poi successivamente passando con le piccole. Sembra che questa squadra non abbia una, è in una sorta di anarchia. Quando decidono di giocare, come contro Napoli o Barcellona, allora riescono a vincere con compattezza senza però fare un gran calcio. Ma è una squadra che si affievolisce subito,la leadership anche in panchina.Deve dare garra.qualcuno che nello spogliatoio dice basta ora si cambia registro. E poi ci sono un paio di giocatori che sanno di non essere più giocatori ...