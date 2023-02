Perché Zelensky ha rimosso il comandante delle operazioni in Donbass (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il comandante delle forze militari congiunte ucraine, Eduard Mykhailovich Moskalov, è stato rimosso dal suo incarico. La decisione è stata presa da Volodymyr Zelensky, che nelle ultime ore ha firmato un decreto presidenziale. Il comunicato è stringato, si limita soltanto a ribadire la destituzione, e non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilforze militari congiunte ucraine, Eduard Mykhailovich Moskalov, è statodal suo incarico. La decisione è stata presa da Volodymyr, che nelle ultime ore ha firmato un decreto presidenziale. Il comunicato è stringato, si limita soltanto a ribadire la destituzione, e non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni del provvedimento. Ricordiamo che InsideOver.

