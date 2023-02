"Perché vince lui": clamoroso Fassino, bacio della morte anche a Bonaccini | Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Piero Fassino aveva dato per certa la vittoria di Stefano Bonaccini alle primarie del Pd, ma ha sbagliato tutto e sui social è partito subito lo sfottò. "Qualcuno può spiegare al 'Profeta Fassino' che il suo candidato Bonaccini ha perso anche in Emilia Romagna? La Schlein ha vinto anche lì…", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il giornalista Giorgio La Porta il quale pubblica anche il Video con la dichiarazione di Piero Fassino e ironizza: "Fassino dacci cinque numeri così giochiamo i restanti 85". Di Stefano Bonaccini, infatti, l'ex sindaco di Torino, del Pd, aveva detto che "è un uomo capace di costruire relazioni intense con la società. Basta andare in Emilia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pieroaveva dato per certa la vittoria di Stefanoalle primarie del Pd, ma ha sbagliato tutto e sui social è partito subito lo sfottò. "Qualcuno può spiegare al 'Profeta' che il suo candidatoha persoin Emilia Romagna? La Schlein ha vintolì…", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il giornalista Giorgio La Porta il quale pubblicailcon la dichiarazione di Pieroe ironizza: "dacci cinque numeri così giochiamo i restanti 85". Di Stefano, infatti, l'ex sindaco di Torino, del Pd, aveva detto che "è un uomo capace di costruire relazioni intense con la società. Basta andare in Emilia per ...

