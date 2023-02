Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) . 27 febbraio 2023, Canale 5 Perché Uomini e Donne oggi, lunedì 27 febbraio 2023, non va in onda su Canale 5? La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi non va in onda per lasciare spazio alla diretta dei funerali di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e marito di Maria, scomparso venerdì a 84 anni. Canale 5 seguirà il funerale di Costanzo in diretta a partire dalle ore 14, con uno speciale di Verissimo in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Ciao Maurizio”. Ecco Perché Uomini e Donne non va in onda. A condurre, dallo studio di Verissimo, ci sarà Silvia Toffanin, per seguire in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo, che si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) . 27 febbraio 2023, Canale 5, lunedì 27 febbraio 2023, non va insu Canale 5? La puntata didel programma di Maria De Filippi non va inper lasciare spazio alla diretta dei funerali di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e marito di Maria, scomparso venerdì a 84 anni. Canale 5 seguirà il funerale di Costanzo in diretta a partire dalle ore 14, con uno speciale di Verissimo in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Ciao Maurizio”. Ecconon va in. A condurre, dallo studio di Verissimo, ci sarà Silvia Toffanin, per seguire in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo, che si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza ...

