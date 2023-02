“Perché non ci sarà”. L’Isola dei Famosi 2023, la scoperta bomba su Ilary Blasi e Alvin (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le vere amicizie sono per sempre. Ma non, necessariamente, tutte. Le persone cambiano e la vita serve anche a questo. A quanto sembra sarebbe andata così tra Ilary Blasi e Alvin. Colleghi da sempre e amici da venti anni. Prima de L’Isola dei Famosi 2023 l’ultimatum. “O io o lei”, avrebbe deciso lo storico inviato. Non si sopporterebbero più. In realtà era un’indiscrezione già emersa l’anno scorso, durante la 16esima edizione tutti avevano notato le oungenti battute, ogni tanto anche al limite della presa in giro, che Ilary Blasi dedicava ad Alvin. Secondo voci di corridoio lui non sarebbe propenso per L’Isola dei Famosi 2023. L’Isola dei ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le vere amicizie sono per sempre. Ma non, necessariamente, tutte. Le persone cambiano e la vita serve anche a questo. A quanto sembra sarebbe andata così tra. Colleghi da sempre e amici da venti anni. Prima dedeil’ultimatum. “O io o lei”, avrebbe deciso lo storico inviato. Non si sopporterebbero più. In realtà era un’indiscrezione già emersa l’anno scorso, durante la 16esima edizione tutti avevano notato le oungenti battute, ogni tanto anche al limite della presa in giro, chededicava ad. Secondo voci di corridoio lui non sarebbe propenso perdeidei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - AleAntinelli : Poi qualcuno chiede e si chiede perché #Jankto non abbia parlato prima. Perché siamo nel medioevo. - Er_Libanese7 : Tu sei il mio pastore: non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu se… - pietro_busacca : RT @dariodangelo91: 49/n non ha non voluto darmi una risposta diretta'. -