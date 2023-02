“Perché non c’era ai funerali di Costanzo”. Antonella Clerici, il motivo ufficiale dell’assenza (Di lunedì 27 febbraio 2023) I funerali di Maurizio Costanzo hanno commosso l’Italia intera, ma in tanti hanno notato l’assenza di Antonella Clerici. Lei aveva pubblicato un ricordo sui social network subito dopo aver appreso la terribile notizia, scrivendo: “Ciao Maurizio: quanti, troppi ricordi!”. Poi nella mattinata di lunedì 27 febbraio è stata trasmessa una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, con la conduttrice televisiva che ha fornito i motivi ufficiali che poi l’hanno costretta a non presenziare alle esequie del collega. Quindi, ai funerali di Maurizio Costanzo a fare rumore è stata l’assenza di Antonella Clerici, ma precisiamo subito che non ci sono polemiche da parte delle persone. Lei però ha scelto la strada della chiarezza e ha manifestato tutto il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Idi Mauriziohanno commosso l’Italia intera, ma in tanti hanno notato l’assenza di. Lei aveva pubblicato un ricordo sui social network subito dopo aver appreso la terribile notizia, scrivendo: “Ciao Maurizio: quanti, troppi ricordi!”. Poi nella mattinata di lunedì 27 febbraio è stata trasmessa una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, con la conduttrice televisiva che ha fornito i motivi ufficiali che poi l’hanno costretta a non presenziare alle esequie del collega. Quindi, aidi Maurizioa fare rumore è stata l’assenza di, ma precisiamo subito che non ci sono polemiche da parte delle persone. Lei però ha scelto la strada della chiarezza e ha manifestato tutto il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - MarcoFattorini : «Ho visto tre-quattro bambini senza più vita arrivare con le onde. Li ho visti mentre li infilavano nelle sacche, n… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - IosonoScala : @luisa83156856 Luisa un tassello di tutto questo ti manca... Il fatto che si causerà un pericoloso precedente... Se… - narifrancy84 : @ultimora_pol Una persona intellettualmente onesta avrebbe risposto di non poter rispondere alla domanda del giorna… -