Perchè Maria De Filippi siede sempre sugli scalini?

Ormai da tantissimi anni l'immagine di Maria De Filippi è quella seduta sulle gradinate di Uomini e donne a gestire e condurre la trasmissione pomeridiana di Canale 5. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo la regina di Mediaset non siede su una comoda poltroncina o una sedia? A svelare il mistero è proprio la stessa Maria mentre chiacchiera con uno dei suoi collaboratori di Amici.

La verità sulla seduta di Maria De Filippi

Maria De Filippi mentre parlava con Raimondo Todaro ha detto:" Registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c'era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini".

