Perché le pubblicità online sono sempre peggio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Soprattutto sui social la “targettizzazione” spesso non funziona più: c'entra la crisi delle piattaforme, e una decisione di Apple Leggi su ilpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Soprattutto sui social la “targettizzazione” spesso non funziona più: c'entra la crisi delle piattaforme, e una decisione di Apple

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Perché le pubblicità online sono sempre peggio - VerdirameAndrea : dice e non ha idea di cosa significhi la parola popolo. Una celebre pubblicità del Carosello diede a Virna Lisi il… - Primula23244795 : @Gitro77 Mi fai il favore fin non farla vedere ? Scusa , ma mi viene il voltastomaco perché non è italiana ed altro… - francesca7117 : @AntonioSabatoJr @JovanHPulitzer Nn capisco perché continuate a fare pubblicità a sto tizio che nemmeno come comico… - Spicci3 : @NicolaPorro Grazie mille Nicola E torniamo in studio a RadioPadania e chiediamo ai nostri ascoltatori Secondo voi:… -