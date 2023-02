Perché Inzaghi è il miglior allenatore per questa Inter

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una stagione sulle montagne russe e senza un filo conduttore.l'che in autunno ha pregiudicato la corsa scudetto era una squadra spietata con le piccole e debole con le forti: sconfitte contro Milan, Roma, Lazio, Juventus e Udinese all'epoca in zona Champions League. Quell'inverno che rischia di complicarsi la vita anche nella volata per un posto nell'Europa che conta è, invece, l'esatto contrario: ha vinto gli scontri diretti, compreso quello con il Napoli dei record, ma ha lasciato una marea di punti (10) nelle tappemedie. Il risultato è la sensazione diffusa di fallimento che accompagna un'annata in realtà ancora aperta a risultati soddisfacenti per, il cui lavoro viene messo in discussione, dentro e fuori l', a giorni alterni. L'altalena di stati d'animo è il modo ...