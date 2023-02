Perché in Italia il servizio Amazon RxPass non può funzionare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lo scorso 24 gennaio, il più famoso portale di e-commerce ha deciso di lanciare una nuova iniziativa (un vero e proprio servizio) che – almeno per il momento – è limitato agli utenti americani che hanno già sottoscritto un abbonamento. Si tratta di Amazon RxPass, una costola dell’Amazon Pharmacy, che – però – in Italia potrebbe non arrivare mai. I motivi sono molteplici: si va dal trasferimento di dati sanitari degli utenti Italiani (ma anche Europei) verso un Paese terzo, passando per i limiti prescritti dal Codice del Farmaco. Insomma, in attesa di avere un riscontro reale sul successo – negli Stati Uniti – di questo nuovo progetto che si basa sulla vendita di farmaci (non tutti) generici soggetti a prescrizione, proviamo a capire Perché tutto ciò potrebbe non vedere ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Lo scorso 24 gennaio, il più famoso portale di e-commerce ha deciso di lanciare una nuova iniziativa (un vero e proprio) che – almeno per il momento – è limitato agli utenti americani che hanno già sottoscritto un abbonamento. Si tratta di, una costola dell’Pharmacy, che – però – inpotrebbe non arrivare mai. I motivi sono molteplici: si va dal trasferimento di dati sanitari degli utentini (ma anche Europei) verso un Paese terzo, passando per i limiti prescritti dal Codice del Farmaco. Insomma, in attesa di avere un riscontro reale sul successo – negli Stati Uniti – di questo nuovo progetto che si basa sulla vendita di farmaci (non tutti) generici soggetti a prescrizione, proviamo a capiretutto ciò potrebbe non vedere ...

