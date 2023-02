Perché il Feed di Instagram di alcuni utenti si sta riempiendo di video violenti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le pagine di meme li pubblicano per aumentare l'engagement e guadagnare denaro: è un circolo vizioso Leggi su wired (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le pagine di meme li pubblicano per aumentare l'engagement e guadagnare denaro: è un circolo vizioso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Opsitsthesun : @_ecl1ps3__ changbin non so perché è proprio il feed che urla changbin - ageitalia : I colleghi d'Oltreoceano sono sempre più bullish sulle prospettive del mercato azionario. La percentuale di newslet… - The_Proc : La cultura della Cybersecurity si tramanda in famiglia, da figlio a padre (80 anni). Un secure wipe degno di un’age… - bluesidex_ : Pure io voglio fare 'based on my ig feed...' ma poi mi rendo conto che non posso perché in tipo due anni ho postato… - becio81 : @Silvicina3 @GiusCandela Insomma, mi inviti a lavorare anziché studiare solo perché non hai capacità per esternare… -