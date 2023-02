(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ellysi era detta «convinta di vincere»: e lo ha fatto, con un risultato che è un cataclisma per la sinistra italiana. Vista con gli occhi della politica, la suasembra un regalo agli avversari: ma potrebbe essere l'opposto.una segretaria con queste caratteristiche, il Pd non l'ha avuta mai

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziocorrao : L’ennesima tragedia.Sono persone non numeri.Chi scappa dalla propria terra scappa perché disperato.C’é chi scappa d… - Giorgiolaporta : Puoi avere paura dopo aver assistito a un delitto di #mafia, ma che un professore debba celarsi dietro l'anonimato… - fdragoni : Romania e Bulgaria erano al collasso perché là non si vaccinavano...poi si va a vedere un anno dopo la mortalità in… - fergoldsilver : @CarloCalenda @riccardomagi @FedePizzarotti Che ipocrisia Calenda quando lei lo pone fuori el terzo polo ,dopo se d… - MartaZavattoni : @smellycatwa La mia è arrivata a 27 e dopo un sacco di corna prese. I primi due anni difficili perché io scottata e… -

, dice la presidente del Consiglio, "è criminale mettere in mare un'imbarcazione lunga 20 ... "È una pena di morte ma la lotta continuerà anchedi me" Congedo mestruale, arriva la proposta ..."Rischiai di farla,pochi mesi mi offrirono la responsabilità dell'ufficio sviluppo e capii ... Non ci furono mortiera stato un evento annunciato ma in qualche modo segnò una svolta. Il ...

Perché dopo la vittoria di Schlein può succedere di tutto (nel Pd, e non solo) | Aldo Cazzullo Corriere della Sera

Perché la partenza della discesa di Crans Montana è stata rinviata: dopo la nebbia, ecco la neve! OA Sport

Sci, perché è stata cancellata la discesa di Crans Montana. Goggia ci riprova domenica Corriere della Sera

Basket, perché l’Italia non ha vinto il girone: cosa è contato dopo la parità con la Spagna OA Sport