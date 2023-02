Perché dico che ci meritiamo la guerra Russia-Ucraina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Molly, o come si chiama la moglie influencer Fedez? Polemiche tv? 100 giorni da celebrare Perché è iniziata la guerra. Blob. C’è chi dice qua. C’è chi dice là. Io non mi muovo. Non sono un politologo da fake show. Non sono mangime da tv: -59-58-57-56 e poi il minuto d’oro della pubblicità. È una (p)resa in giro. Si torna in studio e altra pubblicità. Consigli per gli acquisti. Addio caro Maurizio Costanzo: con te scoprimmo che non eravamo in acquisti, ma acquistati; non consumatori ma consumati. Poi hai fatto nascere Diaco, uno Sgarbi da comunione e preti di Boston pur di arrivare. 100 giorni Ucraina Urss: dovunque c’è una guerra non ci sono io. Io sono per le guerre lampo, con le donne. E la lancia porta a porta, fucile a fucile, baionetta a baionetta con il mio nemico. Sono rimasto alle guerre di sangue, ma non dal ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Molly, o come si chiama la moglie influencer Fedez? Polemiche tv? 100 giorni da celebrareè iniziata la. Blob. C’è chi dice qua. C’è chi dice là. Io non mi muovo. Non sono un politologo da fake show. Non sono mangime da tv: -59-58-57-56 e poi il minuto d’oro della pubblicità. È una (p)resa in giro. Si torna in studio e altra pubblicità. Consigli per gli acquisti. Addio caro Maurizio Costanzo: con te scoprimmo che non eravamo in acquisti, ma acquistati; non consumatori ma consumati. Poi hai fatto nascere Diaco, uno Sgarbi da comunione e preti di Boston pur di arrivare. 100 giorniUrss: dovunque c’è unanon ci sono io. Io sono per le guerre lampo, con le donne. E la lancia porta a porta, fucile a fucile, baionetta a baionetta con il mio nemico. Sono rimasto alle guerre di sangue, ma non dal ...

