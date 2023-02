Perché Bonaccini ha perso: il sondaggista svela il retroscena del ko (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sondaggista Nicola Piepoli non è sorpreso dalla vittoria alle primarie del Pd di Elly Schlein, che ha battuto Stefano Bonaccini nel duello ai gazebo. «Schlein è una dura ma usa il guanto di velluto, la gentilezza. E se ha vinto è Perché ha le doti per vincere. Si vince non Perché uno è bello o brutto ma semplicemente Perché è leader. E lei si è dimostrata un leader. Per certi aspetti sembra abbastanza simile, in termini metaforici, alla sua rivale Meloni... Però, mentre l suo potenziale è tutto ancora da sviluppare, la Meloni lo sta già sviluppando Perché è al potere…» le parole del noto sondaggista intervistato dall'Adnkronos. Piepoli non ha dubbi: «La vincitrice delle primarie si è rivelata un degno competitor della Meloni... Un milioni di voti è un dato ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) IlNicola Piepoli non è sorpreso dalla vittoria alle primarie del Pd di Elly Schlein, che ha battuto Stefanonel duello ai gazebo. «Schlein è una dura ma usa il guanto di velluto, la gentilezza. E se ha vinto èha le doti per vincere. Si vince nonuno è bello o brutto ma semplicementeè leader. E lei si è dimostrata un leader. Per certi aspetti sembra abbastanza simile, in termini metaforici, alla sua rivale Meloni... Però, mentre l suo potenziale è tutto ancora da sviluppare, la Meloni lo sta già sviluppandoè al potere…» le parole del notointervistato dall'Adnkronos. Piepoli non ha dubbi: «La vincitrice delle primarie si è rivelata un degno competitor della Meloni... Un milioni di voti è un dato ...

