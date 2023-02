Perché Amici oggi non va in onda: il motivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) , 27 febbraio 2023, Canale 5 Perché oggi, 27 febbraio 2023, Amici non va in onda su Canale 5? Il tradizionale appuntamento del pomeriggio con il talent di Maria De Filippi non va in onda Perché oggi si svolgono i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Il grande giornalista era il marito di Maria e per questo Amici non va in onda, come d’altronde è avvenuto in questi giorni per tutti i programmi di Maria De Filippi. Mediaset in questi giorni ha stravolto i propri palinsesti. Già nei giorni scorsi non sono andati in onda altri programmi come Uomini e Donne (neppure oggi) e C’è posta per te. Non sappiamo dire con certezza quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) , 27 febbraio 2023, Canale 5, 27 febbraio 2023,non va insu Canale 5? Il tradizionale appuntamento del pomeriggio con il talent di Maria De Filippi non va insi svolgono i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Il grande giornalista era il marito di Maria e per questonon va in, come d’altronde è avvenuto in questi giorni per tutti i programmi di Maria De Filippi. Mediaset in questi giorni ha stravolto i propri palinsesti. Già nei giorni scorsi non sono andati inaltri programmi come Uomini e Donne (neppure) e C’è posta per te. Non sappiamo dire con certezza quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in ...

