Per Piantedosi una guerra non è un buon motivo per fuggire

"La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli". È quanto ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando la strage di migranti in Calabria. "Sul problema degli scafisti ci stiamo lavorando, è un problema internazionale", ha aggiunto. Ieri, a Crotone, Piantedosi aveva dichiarato che "l'unica cosa che va detta ed affermata" è "non devono partire". "Non ci possono essere alternative. Noi lanciamo al mondo questo messaggio – ha poi aggiunto il titolare del Viminale -: in queste condizioni non bisogna partire. Di fronte a tragedie di questo tipo non credo che si possa sostenere che al primo posto ci sia il diritto o il dovere di partire e partire in questo modo". "Io non partirei se fossi disperato perché sono stato educato alla responsabilità"

