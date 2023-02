Per Landini, in Italia ora serve la settimana lavorativa di quattro giorni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il segretario della Cgil Maurizio Landini annuncia che, al congresso del sindacato di metà marzo, sarà lanciata la proposta della settimana lavorativa di quattro giorni. «Con le nuove tecnologie, le imprese hanno una maggiore produttività e possono redistribuire la ricchezza», spiega alla Stampa. È anche un’idea per il nuovo Partito democratico di Elly Schlein, dice. «È cruciale che la politica riparta dalla partecipazione delle persone, e continuo a pensare che il tema sia rimettere al centro i bisogni di chi per vivere ha bisogno di lavorare. L’obiettivo deve essere il superamento della precarietà, il diritto a realizzarsi nel proprio lavoro, riforme che redistribuiscano la ricchezza». Cominciando da «una vera riforma fiscale e da un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che ponga fine alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il segretario della Cgil Maurizioannuncia che, al congresso del sindacato di metà marzo, sarà lanciata la proposta delladi. «Con le nuove tecnologie, le imprese hanno una maggiore produttività e possono redistribuire la ricchezza», spiega alla Stampa. È anche un’idea per il nuovo Partito democratico di Elly Schlein, dice. «È cruciale che la politica riparta dalla partecipazione delle persone, e continuo a pensare che il tema sia rimettere al centro i bisogni di chi per vivere ha bisogno di lavorare. L’obiettivo deve essere il superamento della precarietà, il diritto a realizzarsi nel proprio lavoro, riforme che redistribuiscano la ricchezza». Cominciando da «una vera riforma fiscale e da un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che ponga fine alla ...

