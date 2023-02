Pensioni: se hai già compiuto 62 anni c’è la norma per andare in pensione 5 anni prima (Di lunedì 27 febbraio 2023) Grazie a questa norma puoi andare in pensione molto prima anche se sei vicino a compiere i 62 anni. Vediamo la novità dal Governo. Oggi tanti Italiani sono sfiniti dal lavoro e vorrebbero soltanto andare in pensione. Ma se hai già compiuto 62 anni oppure se ci sei vicino devi stare molto attento a questa opportunità per andare in pensione con ben cinque anni di anticipo. La verità è che in generale per andare in pensione bisogna aspettare i 67 anni di età e bisogna avere almeno i 20 anni di contributi. Ora puoi andare ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 febbraio 2023) Grazie a questapuoiinmoltoanche se sei vicino a compiere i 62. Vediamo la novità dal Governo. Oggi tanti Italiani sono sfiniti dal lavoro e vorrebbero soltantoin. Ma se hai già62oppure se ci sei vicino devi stare molto attento a questa opportunità perincon ben cinquedi anticipo. La verità è che in generale perinbisogna aspettare i 67di età e bisogna avere almeno i 20di contributi. Ora puoi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Colombi04910427 : @matteosalvinimi pensa ai tuoi problemi non sei capace di fare aumentare le pensioni minime e chiacheri sono anni c… - Al35866436Carlo : @FratellidItalia Capezzone sei solo un soldatino ai comandi del politico più zozzo d Italia hai visto che nei rad… - cambiotesta : @sbonaccini leggete chi è.. Poveri #pdioti..Un'altra che non hai MAI lavorato in vita sua, al pari di #renzi #letta… - Gen58148958 : @OrNella645587 Brava!!! Non hai capito che è rimasto al gov grazie ai redditi dati a go go senza pensare alle pensi… - aliotta_katia : @BCooperlo @Mov5Stelle @Ago_SantilloM5S Hai finito con le cazzate ?togliamo le pensioni di invalidità perché falsi… -