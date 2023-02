Pensioni, rivalutazione “socialista”: ecco quanto (non) crescono (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il “fantastico” mondo del socialismo italiano, quello che però accomuna tutti i partiti presenti in Parlamento, da destra a sinistra. Nessuno escluso. Esatto, è il mondo della settimana lavorativa di quattro giorni – come proposto dall’ex segretario della Cgil, Maurizio Landini – dei contratti che dovranno essere solo a tempo indeterminato, delle Pensioni minime come ciliegina sulla torta di un Paese intrinsecamente socialista, come l’Italia. Ebbene sì, questo mindset riguarda anche l’ultimo provvedimento del governo Meloni, in tema di Pensioni, ed il conseguente adeguamento di esse all’inflazione maturata nel corso del 2022. Un adeguamento il cui valore, però, sarà più o meno alto a seconda della somma Pensionistica percepita, partendo da un range minimo del 2,17 per cento fino ad arrivare a punte che sfiorano il 7 ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il “fantastico” mondo del socialismo italiano, quello che però accomuna tutti i partiti presenti in Parlamento, da destra a sinistra. Nessuno escluso. Esatto, è il mondo della settimana lavorativa di quattro giorni – come proposto dall’ex segretario della Cgil, Maurizio Landini – dei contratti che dovranno essere solo a tempo indeterminato, delleminime come ciliegina sulla torta di un Paese intrinsecamente, come l’Italia. Ebbene sì, questo mindset riguarda anche l’ultimo provvedimento del governo Meloni, in tema di, ed il conseguente adeguamento di esse all’inflazione maturata nel corso del 2022. Un adeguamento il cui valore, però, sarà più o meno alto a seconda della sommastica percepita, partendo da un range minimo del 2,17 per cento fino ad arrivare a punte che sfiorano il 7 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @dottorbarbieri E che ti devo dire, quando ho comunicato che ci sarebbero state le rivalutazioni se ben ricordi ci… - TV2000it : RT @TV2000it: A @vediamocitv2000 focus sulla situazione delle #pensioni: rivalutazioni, opzione donna, previdenza complementare ed altro an… - vediamocitv2000 : RT @TV2000it: A @vediamocitv2000 focus sulla situazione delle #pensioni: rivalutazioni, opzione donna, previdenza complementare ed altro an… - GabrieleMari12 : No alla piena rivalutazione delle pensioni no al reddito di cittadinanza no al superbonus si al condono si alle nor… - EnricaFaggio : RT @TV2000it: A @vediamocitv2000 focus sulla situazione delle #pensioni: rivalutazioni, opzione donna, previdenza complementare ed altro an… -