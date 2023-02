Pensioni Poste Italiane pagamento 1 marzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Poste Italiane comunica che dal 1 marzo 2023 le Pensioni saranno disponibili per i titolari di libretto di risparmio, Conto Banco Posta e Poste Pay Evolution, prodotti postali sui quali i contribuenti hanno scelto l’accredito. La turnazione secondo cui verranno distribuite le Pensioni in contanti agli sportelli postali è la seguente: dalla A alla C mercoledì 1° marzo dalla D alla K giovedì 2 marzo dalla L alla P venerdì 3 marzo dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina) Nel 2023 – con la perequazione al 7,3% a causa dell’alto tasso di inflazione aumentano anche gli importi delle Pensioni. I trattamenti pari a 4 volte il minimo, fino a 2.101,52 euro lordi hanno percepito ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023)comunica che dal 12023 lesaranno disponibili per i titolari di libretto di risparmio, Conto Banco Posta ePay Evolution, prodotti postali sui quali i contribuenti hanno scelto l’accredito. La turnazione secondo cui verranno distribuite lein contanti agli sportelli postali è la seguente: dalla A alla C mercoledì 1°dalla D alla K giovedì 2dalla L alla P venerdì 3dalla Q alla Z sabato 4(solo la mattina) Nel 2023 – con la perequazione al 7,3% a causa dell’alto tasso di inflazione aumentano anche gli importi delle. I trattamenti pari a 4 volte il minimo, fino a 2.101,52 euro lordi hanno percepito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViviCastellanaG : Poste italiane - Via al pagamento delle pensioni di marzo - SabiniaTV : POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI RIETI DA MERCOLEDÌ 1° MARZO SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE… - infoitinterno : Poste Italiane: Sardegna da mercoledì 1 marzo saranno in pagamento le pensioni del mese - GazzettaSalerno : Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da dopodomani, mercoledì 1… - GazzettaSalerno : Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da dopodomani, mercoledì 1… -