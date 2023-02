Pensioni in pagamento nel napoletano, le date e il calendario (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pensioni in arriva nel napoletano. Poste Italiane comunica che le Pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da dopodomani, mercoledì 1° marzo, in tutti i 242 Uffici Postali della provincia di Napoli. Il pagamento delle Pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 febbraio 2023)in arriva nel. Poste Italiane comunica che ledel mese di marzo saranno ina partire da dopodomani, mercoledì 1° marzo, in tutti i 242 Uffici Postali della provincia di Napoli. Ildellein contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Dovrebbero stare arrivando le comunicazioni delle pensioni in prossimo pagamento con finalmente gli aumenti. Potres… - ScrivoLibero : Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da mercoledì 1° in tutti i… - SanremoNews : Da mercoledì pensioni in pagamento in tutti gli 89 uffici postali della provincia - tusciaweb : Poste italiane, in pagamento le pensioni di marzo Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Poste italiane comunica ch… - tusciatimes : Viterbo, da mercoledì 1° marzo in pagamento le pensioni del mese - -