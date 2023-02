Pensioni: domanda Quota 103, Opzione donna e dirigenti scolastici entro il 28 febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono in scadenza domani 28 febbraio le domande per Quota 103, Opzione donna del personale docente e ATA, e tutte le domande di pensionamento per i dirigenti scolastici. La data per i ds era stata già fissata dalla circolare dell'8 settembre 2022. Per Quota 103 e Opzione donna si tratta invece di una riapertura delle istanze disposta con circolare del 30 gennaio 2023. Le domande di cessazione dal servizio hanno effetto dal 1° settembre 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono in scadenza domani 28le domande per103,del personale docente e ATA, e tutte le domande di pensionamento per i. La data per i ds era stata già fissata dalla circolare dell'8 settembre 2022. Per103 esi tratta invece di una riapertura delle istanze disposta con circolare del 30 gennaio 2023. Le domande di cessazione dal servizio hanno effetto dal 1° settembre 2023. L'articolo .

