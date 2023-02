Pensioni, cosa rischia chi non presenta il modello Red entro febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ in scadenza la presentazione del modello Red per i pensionati titolari di prestazioni legate al reddito. L’Inps ha avviato la campagna di sollecito per i circa 800mila pensionati che ancora non hanno comunicato i redditi 2020 e ha messo a disposizione una video-guida personalizzata e interattiva fino al 28 febbraio 2023, termine ultimo per l’invio della dichiarazione reddituale. La mancata presentazione della dichiarazione Red può avere come conseguenza la sospensione o revoca delle prestazioni. modello Red, di cosa si tratta Il modello Red è una dichiarazione reddituale che deve essere trasmessa all’Inps ogni anno da parte dei pensionati che beneficiato di prestazioni collegate al reddito, così da consentire all’Istituto di verificare l’effettivo diritto alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ in scadenza lazione delRed per i pensionati titolari di prestazioni legate al reddito. L’Inps ha avviato la campagna di sollecito per i circa 800mila pensionati che ancora non hanno comunicato i redditi 2020 e ha messo a disposizione una video-guida personalizzata e interattiva fino al 282023, termine ultimo per l’invio della dichiarazione reddituale. La mancatazione della dichiarazione Red può avere come conseguenza la sospensione o revoca delle prestazioni.Red, disi tratta IlRed è una dichiarazione reddituale che deve essere trasmessa all’Inps ogni anno da parte dei pensionati che beneficiato di prestazioni collegate al reddito, così da consentire all’Istituto di verificare l’effettivo diritto alle ...

