Pensioni, aumenti in arrivo a marzo: novità (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pensioni, aumenti in arrivo a marzo 2023. "Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare", spiega una nota dell'Inps che comunica la data del pagamento che avverrà con valuta 1° marzo (TABELLA AUMENTO). "Come già comunicato, in attesa dell'approvazione della legge di bilancio 2023, l'INPS ha attribuito la rivalutazione delle Pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l'importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell'anno 2022 (pari a 2.101,52 euro)", si legge sul sito.

