Pensione integrativa: "Serve una tassazione più favorevole, anche per aiutare i giovani" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Un dipendente su 5 ha aderito al progetto della Pensione integrativa, destinando a un fondo contrattuale, oltre alla propria liquidazione, una quota minima del proprio stipendio (che può variare da un 0,55% previsto dal fondo Pensione Fon.Te a 1,30% dal fondo Arco) e che può essere incrementata, e una quota fissa versata dall'azienda è definita dai Ccnl. I fondi pensioni negoziali, nati con decreto legislativo n 124 de 21 aprile 1993, si sono poi costituti in quasi tutti i settori del lavoro privato, dando vita a fondi che fanno ormai parte della conoscenza di molti lavoratori: Cometa, Alifond, Fonchim, Arco e Fon.Te. A livello nazionale, a fine dicembre 2022, le posizioni in essere presso i fondi Pensione italiani sono 10,3 milioni, in crescita di 564 mila unità (+5,8 %) rispetto alla fine del 2021.

