Pensionata raggirata | firma un modulo e si ritrova ad aver acquistato una Bibbia da 22 500 euro

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Doveva essere un contratto pro-forma. Siglato, in teoria, non per acquistare qualcosa ma, al contrario, per vendere dei libri e degli oggetti comprati in anni passati ad una nota casa editrice. Alla fine, invece, un’anziana invalida di 72 anni, residente e Treviso, ha scoperto suo malgrado dito i moduli per l’acquisto di una preziosissima: laD’Angiò. Una copia a dire il vero, visto che l’originale, è manoscritto di inestimabile valore, custodito in Belgio. Un fac- simile venduto però ad un costo non proprio irrisorio: 22 mila e 500. L’anziana si era rivolta alla casa editrice per vendere quello che avevain passato, si è vista invece arrivare in casa un venditore, che con tanto di cartellino, ha invitato laa ...