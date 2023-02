"Pene più severe per la violenza politica". L'annuncio di Lollobrigida (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, il caso del pestaggio davanti alla scuola di Firenze ha aperto il dibattito sulla violenza politica. Sono in molti a chiedere un intervento urgente da parte dei parlamentari per risolvere in tempo un problema che potrebbe degenerare. E sul rigurgito della violenza politica che si è registrato negli ultimi giorni, il Messaggero ha intervistato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, uno degli uomini più ascoltati del governo Meloni, chiedendogli se si senta «preoccupato che si torni agli anni '70». «Chi commette violenza - chiarisce subito il rappresentante dell'esecutivo - da qualunque parte provenga, non troverà mai giustificazione da parte di questo governo. E questo deve essere chiaro. La mia generazione ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Negli ultimi giorni, il caso del pestaggio davanti alla scuola di Firenze ha aperto il dibattito sulla. Sono in molti a chiedere un intervento urgente da parte dei parlamentari per risolvere in tempo un problema che potrebbe degenerare. E sul rigurgito dellache si è registrato negli ultimi giorni, il Messaggero ha intervistato Francesco, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, uno degli uomini più ascoltati del governo Meloni, chiedendogli se si senta «preoccupato che si torni agli anni '70». «Chi commette- chiarisce subito il rappresentante dell'esecutivo - da qualunque parte provenga, non troverà mai giustificazione da parte di questo governo. E questo deve essere chiaro. La mia generazione ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Pene più severe per la violenza politica'. L'annuncio di #Lollobrigida #27febbraio - Linkiesta : #Lollobrigida vuole pene più severe contro la violenza politica - umana_merda : @Bi_AL_tp @Carole71024753 @alessisilbello @Tulipano801 @Dr_Caligari_ @Giorgio_Perozzi @Ric_c4rdo Ma maschio non è p… - FlaminioNicola : RT @LorianoRagni: @FratellidItalia Io mi aspettavo 3 cose da questo Governo: 1) Blocco dell'Immigrazione Clandestina 2)Tornare alla Sovrani… - NestaFanAccount : RT @LoZenoBruniano: 20 cm di lunghezza x 13 di circonferenza non è più un pene è una lattina di cedrata tassoni -