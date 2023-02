Pellegrinaggio con il vescovo tra Francia e Belgio: «Un percorso di fede attraverso l’arte» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il programma. A luglio il viaggio con il vescovo Beschi organizzato da Ovet e Ufficio diocesano pellegrinaggi. Da Bergamo in Francia e Belgio tra santuari e cattedrali. Don Salvi: «Creazioni più elevate della civiltà universale». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il programma. A luglio il viaggio con ilBeschi organizzato da Ovet e Ufficio diocesano pellegrinaggi. Da Bergamo intra santuari e cattedrali. Don Salvi: «Creazioni più elevate della civiltà universale».

