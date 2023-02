Pellegatti: «Inter male dopo la Champions League? Il Milan di Sacchi…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Pellegatti dice la sua sull’Inter e sulla poca continuità dopo ogni gara di Champions League. Il giornalista di fede rossonera cita il caso del Milan di Sacchi VARIABILE IMPORTANTE ? Carlo Pellegatti si esprime sul rendimento dell’Inter: «La Champions League prosciuga, è una variabile da tenere conto. Anche il Milan di Sacchi, non pizze e fiche, vinceva al Bernabeu e poi cadeva ad Ascoli o a Cremona. Detto che il Napoli che è la squadra che sta meritando di vincere il campionato, ma attenzione a fare l’errore di Antonio Conte che per fare il record di punti buttò l’Europa League qualche anno fa». Le sue parole su Tutti Convocati. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)dice la sua sull’e sulla poca continuitàogni gara di. Il giornalista di fede rossonera cita il caso deldi Sacchi VARIABILE IMPORTANTE ? Carlosi esprime sul rendimento dell’: «Laprosciuga, è una variabile da tenere conto. Anche ildi Sacchi, non pizze e fiche, vinceva al Bernabeu e poi cadeva ad Ascoli o a Cremona. Detto che il Napoli che è la squadra che sta meritando di vincere il campionato, ma attenzione a fare l’errore di Antonio Conte che per fare il record di punti buttò l’Europaqualche anno fa». Le sue parole su Tutti Convocati.-News - Ultime notizie e ...

