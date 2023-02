Pedofilo ucciso in carcere: era condannato all'ergastolo per violenze su 9 bambini conosciuti in chiesa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un uomo di 33 anni condannato all' ergastolo per abusi sessuali su nove bambini è stato ucciso in carcere durante una rissa con il compagno di cella. Cesar Pastrana stava scontando il suo ottavo anno ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un uomo di 33 anniall'per abusi sessuali su noveè statoindurante una rissa con il compagno di cella. Cesar Pastrana stava scontando il suo ottavo anno ...

