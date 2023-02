Pd, sorpresa e delusione al comitato di Bonaccini: “Schlein non saprà sconfiggere le correnti”. E c’è il timore che il partito si spacchi (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Il Pd non è morto, l’affluenza lo dimostra, ma deve rimanere unito”. Lo dicono i militanti democratici che ieri sera alla Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno hanno sperato nella vittoria di Stefano Bonaccini. Tre anni fa, in questa stessa sala, il governatore festeggiava la vittoria alle Regionali. Oggi invece l’atmosfera è cambiata. “È una partita aperta” sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, il primo a parlare dal palco della sala. Qui in pochi si aspettavano questo scenario. Eppure c’è anche chi, come una militante, racconta che da settimane tra la base si sentivano tante voci per Schlein. Nell’attesa c’è chi gioca a carte e chi sforna tagliatelle al ragù per i giornalisti e per i (pochi) militanti presenti. In cucina c’è Sergio, 93 anni, iscritto al Pci dal 1945. Ha votato per Bonaccini ma vorrebbe “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Il Pd non è morto, l’affluenza lo dimostra, ma deve rimanere unito”. Lo dicono i militanti democratici che ieri sera alla Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno hanno sperato nella vittoria di Stefano. Tre anni fa, in questa stessa sala, il governatore festeggiava la vittoria alle Regionali. Oggi invece l’atmosfera è cambiata. “È una partita aperta” sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, il primo a parlare dal palco della sala. Qui in pochi si aspettavano questo scenario. Eppure c’è anche chi, come una militante, racconta che da settimane tra la base si sentivano tante voci per. Nell’attesa c’è chi gioca a carte e chi sforna tagliatelle al ragù per i giornalisti e per i (pochi) militanti presenti. In cucina c’è Sergio, 93 anni, iscritto al Pci dal 1945. Ha votato perma vorrebbe “un ...

